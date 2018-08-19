Yerli cep telefonlarına ilgi arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" açıklaması kısa sürede etkisini gösterdi. Online alışveriş sitesi Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan
, "Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde, yüzde 121 artış oldu. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde satışlardaki etkisini göreceğiz. Hükümetimizin yerli üretim ve tüketimle ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz. Hükümetimizin açıkladığı genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, ithal ürün tüketimini frenleyen politikaları benimsiyoruz" dedi. 30'un üzerindeki kategoride yaklaşık 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturduklarını aktaran Erturan, son dönemde yerli işletmelerin platform içindeki aktivitesini artırdığını kaydetti. Erturan, "Modadan hızlı tüketime, mobilyadan elektroniğe uzanan kategori çeşitliliğimiz sayesinde platformumuzdaki yerel ürün miktarımızın Türkiye'deki perakendeye kıyasla ortalamanın üzerindeki seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
Halen platformlarında yerli cep telefonlarından Vestel, Casper ve General Mobile ürünlerini müşterileriyle buluştrduklarını söyleyen Mutlu Erturan, "Bu ürünlerin, ithal benzerlerine göre ciddi fiyat avantajı söz konusu" ifadelerini kullandı.