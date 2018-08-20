65 yaşa da aylık ödeme başlıyor

Hükümet, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken, 65 yaş aylığı alan yaklaşık 600 bin kişiye de müjdeli haber geldi. Yaşlılık
aylığı alan binlerce vatandaş bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı maaş alacak. Haziran ayına kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci zamla birlikte yaklaşık 543 lira alacak.
Eylül ayı itibarıyla ödeme sistemi de değişiyor. Ödemeler üçer aylık değil aylık olarak yapılmaya başlayacak. Yılda yaklaşık 4 milyar liralık ödeme yapılacak.
Yaşlılık aylığı herhangi bir işte çalışmayan, sosyal güvencesi bulunmayan, eşinden, annebabasından dul ve yetim aylığı almayanlara ödeniyor. Bu yıl için kişi başı aylık geliri 483 liranın altında olanlar bu haktan yararlanıyor.