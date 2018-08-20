Perakendeci bayramda turist alışverişiyle coştu

Kur artışıyla birlikte özellikle turist
çeken AVM'lerin lüks marka satan mağazalarında oluşan turist kuyruklarına vatandaşın da bayram alışverişi eklenince cirolar yüzde 50'lere yakın arttı.
Adil Işık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işık, turist alışverişleri sayesinde ciroların en az yüzde 30 oranında arttığını, Anadolu'da ise alışverişlerin geçen yılki bayram alışverişleriyle benzer oranda devam ettiğini, herhangi bir düşüş yaşanmadığını söyledi. Yabancı lüks markaların mağazaları önünde oluşan kuyrukların değil yerli markalardan yapılan alışverişlerin ülkeye döviz
getireceğini ve cari açığı azaltacağını dile getiren Işık, "AVM'lerde de yerli markalara daha fazla yer verilmeli. Vatandaşın artık alışveriş davranışı yerli olmalı, başka kurtuluşumuz yok" diye konuştu. HAFTASONU YÜZLER GÜLDÜ
Artan cirolar sayesinde perakendecinin özellikle hafta sonu yüzünün güldüğünü söyleyen Desa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Celet ise "Turistin yoğun olarak ziyaret ettiği büyükşehirlerdeki AVM'lerde bulunan mağazalarımızda ciro rekorları kırdık. Buna rağmen sevincimiz buruk çünkü bazı dev AVM zincirleri hâlâ acımadan gündelik kurdan kira faturası kesiyor" dedi. Döviz terörünün son bulması için bir an önce hükümetten bir hamle beklediklerini belirten perakendeciler, "Günlük euro kurundan fatura kesiyorlar. Bunu yapanların büyük çoğunluğu yabancı" ifadelerini kullandılar. EN FAZLA UZAKDOĞULU HARCADI
İstinyePark'ın Genel Müdürü Uğur Berk, AVM'nin Ortadoğululardan sonra Uzakdoğulu turistlerin de akınına uğradığını, temmuzda Çinli turist harcamalarının yüzde 130 artarak Ortadoğulu turist harcamalarını geçtiğini söyledi. Berk, "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda indirime gitmeyen lüks markaların ürünleri, dövizde geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Böylece fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu. Bunun yanında yerli markalarımıza da yoğun bir talep oluştu" dedi.