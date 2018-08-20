Segment % 20 daralırken satışlarını % 21 artırdı

SATIŞA sunulduğu 1999'dan itibaren 4 milyondan fazla satan Skoda Fabia, kapsamlı bir yenilenme operasyonu geçirdi. Tasarımın yanı sıra teknolojik donanımlarıyla da yenilenen Fabia, ekimde Türkiye'de satışa sunulacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Fabia'nın 19 yıllık süreçte Skoda markasının vazgeçilmez modellerinden biri haline geldiğini söyledi. Fabia'nın Türkiye'de Skoda markasının büyümesine önemli katkısı olduğunu anlatan Başar, "Fabia, 2018'in ilk 7 ayında bin 687 adet satış ile toplam satışımızın yüzde 12'sini oluşturarak önemli bir pay elde etti. Rekabetin yoğun olduğu B-Hatchback segmentinde 3.1'lik pazar payıyla, en çok satışı gerçekleştirilen 10 model arasında yer aldı. Yüzde 20 daralan B-Hatchback segmentinde satışlarını yüzde 21 artıran Fabia, satışlarını en çok artıran model olarak öne çıktı" dedi. Yeni Fabia, 1.0 MPI benzinli (75 bg) ve 1.0 TSI dizel (95 bg-110 bg) olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Başlangıç versiyonundaki 1.0 MPI motor, 100 km'de 4.8 lt yakıt tüketiyor. Toplam Fabia satışlarının yüzde 90'ını oluşturacak olan 1.0 TSI 110 bg gücündeki motor ise performansıyla öne çıkıyor. Fabia HB 1.0 TSI (110 bg) DSG 100 km'de ortalama 4.6 lt yakıt tüketiyor.

BUGÜN NELER OLDU