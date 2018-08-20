Türkıye dünya ölçeğinde güçlü

Dolar kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırıya karşı mücadele eden Türkiye'ye, bir destek de Avrupa'nın en büyük portföy yönetim şirketlerinden İtalyan Azimut Holding'ten geldi. Azimut Group Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölge Müdürü Giorgio Medda, son dönemde piyasalarda görülen dalgalanmanın spekülasyonlardan kaynaklandığını belirterek, "Son dalgalanmanın hiç bir temel makroekonomik gerekçesi olmadığını düşünüyorum" dedi. Medda, Türkiye'nin temel makroekonomik dinamiklerinin dünya ölçeğinde dahi oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çekti.

TCMB'Yİ TAKDİR EDİYORUZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasada görülen dengesizlikler karşısında, sahip olduğu teknik enstrümanların hemen hepsini kullanmaya gayret ederek, şokları elimine etmek üzere almış olduğu aksiyonları çok takdir ettiklerinin altını çizen Medda, "BDDK ve SPK tarafından da sürece dahil olunarak gerçekleştirilen aksiyonlar, koordinasyonun etkisini bir kez daha teyit etti. Orta Vadeli Program'dan (OVP) çok umutluyuz" dedi. "Son piyasa dalgalanmasının, yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısında kalıcı bir değişime neden olabileceğine kesinlikle katılmıyorum" diyen Medda, "Tüm dünyada buna benzer olaylar yaşanmakta. Türkiye'de ve Türk Lirası'nda da benzer pozitif gelişmeler önümüzdeki dönemde görülecektir" değerlendirmesinde bulundu. Azimut Portföy'ün dünya üzerinde 17 ayrı ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 62 milyar dolarlık varlık yöneten Azimut Group'un bir iştiraki olduğunu hatırlatan Medda, "Türkiye'de yönetmekte olduğumuz varlık büyüklüğümüz yaklaşık 4.8 milyar TL. Azimut Türkiye'nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi konumunda" dedi.

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

Türk varlıklarının oldukça cazip seviyelere geldiğine dikkat çeken Medda, "Türk varlıklarındaki fiyat seviyeleri 2008 dünya krizi seviyelerinin de altına gerilemiş vaziyette ve bu durum hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından oldukça yüksek cazibe arz ediyor. Türkiye 10 yıl öncesinde göre çok daha güçlü bir ekonomiye ve dayanıklı bir yapıya sahip. Türkiye ve Türk varlıkları açısından son derece olumluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

İFM'YE KATKIYA HAZIRIZ

TÜRKIYE'NIN 2023 vizyonuna katkıda sermaye piyasalarına da önemli bir rol düştüğünü hatırlatan Medda, "Ekonomik büyümeye katkı açısından farklı finansman modelleri, yatırımcı haklarının en üst düzeyde korunması, şirket fonlamasında banka harici kanalların etkin bir biçimde kullanılması Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sağlayacaktır. İstanbul Finans Merkezi (İFM) sürecine katkı sağlamaya hazırız" diye konuştu.

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE

KUZEY Afrika ve Orta Doğu'yu Türkiye üzerinden yönettiklerine işaret eden Medda, "Türkiye bölgenin bizim açımızdan merkez ülkesi konumunda. Asya, Avrupa ve Orta Doğu da çok sayıda yatırımcının yatırım yapmış olduğu yaklaşık 200 milyon dolar büyüklükteki sukuk fonumuzu ve 100 milyon dolardan daha fazla büyüklüğe Lira Plus isimli fonumuzu Türkiye'den yönetiyoruz" dedi."