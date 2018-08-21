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’li şirketler ’a kazan kaldırdı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
ABD’li şirketler Trump’a kazan kaldırdı

DOLARI küresel bir tehdit unsuru olarak kullanan ve tüm dünyayı tedirgin eden ticaret savaşı politikasıyla şimşekleri üzerine çeken Başkanı Donald 'a, Amerikalı şirketlerden büyük tepki geldi. Amerikan iş dünyasının değişik kesimlerini temsil eden şirketler, Trump yönetimini uyararak, 200 milyar dolar değerinde malına getirilecek yeni gümrük vergilerinin, Amerikan halkını günlük hayatta kullandığı çok çeşitli ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakacağını bildirdi. Başkan Donald Trump'ın ve ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR), Çin mallarına yüzde 25 gümrük vergisi getirme önerisi dünden itibaren altı gün boyunca kamuya açık tartışmalarda değerlendirilecek.

TRUMP TUTARLI DEĞİL
ABD tartışmalara sunacağı yazılı açıklamasında, "USTR tarafından önerilen yeni 200 milyar dolarlık Çin ithalatı vergisi Amerikan tüketicisinin, işçisinin, şirketlerinin ve ekonomisinin maruz kalacağı zararı dramatik biçimde ağırlaştıracaktır" dedi. Ticaret odası, Trump yönetiminin Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı ve diğer zararlı ticari uygulamalarına karşı 'tutarlı bir stratejisi' bulunmadığına dikkat çekti.

ÖNCE SABAH DİLE GETİRDİ

SABAH gazetesi 17 Ağustos'ta, ABD yaptırımlarının ülkeyi vurmaya başladığına dikkat çekerek, borsada ilgili şirketlerin değerinin 45 milyar dolar azaldığını, yaptırımların işsizliği artıracağını yazmıştı.

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ABD’li şirketler Trump’a kazan kaldırdı
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