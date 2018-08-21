Isırgan otuna Japon ilgisi arttı

Bahçelerin istenmeyen otu 'ısırgan' istihdam kapısı oldu. Tarım alanlarında zararlı olarak görülen ısırgan otlarının engellenmesi amacıyla uzun yıllardır kullanılan kimyasal ilaçların toprağı yok etmesini engellemek için başlatılan çalışma, ekonomik istihdam projesine dönüştü. Giresun'da zararlı diye kimyasal ilaçla yok edilmek istenen ısırgan otlarını yemek, iplik ve tekstil endüstrisine kazandıran köylüler, ısırganın kilosunu 15 liradan restoranlara satıyor. Bölgeye gelen Japonya'nın önde gelen mobilya ve tekstil şirketleriyle, ısırgan otu ipliği için görüşmeler bile yapıldı. Isırgan Dünyası Projesi yürütücülerinden Hakan Adanır, "İlaçlama yerine ısırgan otunun değerlendirilmesi için yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda gördük ki bu otun büyük bir ekonomik yelpazesi var. Şu an restoranlar ısırgan otunun kilosunu 12-15 TL civarında alıyor" dedi.

İLAÇ HAMMADESİ

Isırgan otunun, baldan biraya, ekmekten makarnaya, otomobilden mobilya sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını belirten Adanır, "Isırgan, lüks restoranlarda da yemeklere yeniden girdi. Kansere karşı kullanıldığı için ilaç sektörünün de gözdesi. Isırgan en çevreci ve dayanıklı liflerden birisi. Bu nedenle tekstilin aradığı ama kaliteli ısırgan bulamadığı için yaygınlaştıramadığı bir ürün" diye konuştu.