Konfor’dan 500 milyon liralık yatırım

Önümüzdeki 5 yıl için 500 milyon TL'lik yatırım planı belirleyen Konfor Mobilya, 20'nci yılını tamamlayacağı 2019'da 200 mağaza ve yeni fabrikayla iki kat büyüme hedefliyor. Yeni yatırım için üst yönetimini tamamen değiştiren ve konsept farklılığı yaratan Konfor, sektörde ilk üç arasına girmeyi planlıyor. Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Finansman gücümüzle ve bayilerimize daha fazla kazanç sağlarken, yenilenen portföyümüzle de müşterilerimize kaliteli mobilyayı uygun fiyatla sunacağız" dedi.

İKİ KAT BÜYÜYECEĞİZ

Mağaza sayısında sadeleşmeye giderek, 2018'de yüzde 30 büyüme gerçekleştireceklerini ifade eden Gönen, 2019 yılı için ise iki kat büyüme hedeflediklerini açıkladı. Sektördeki yatırım iştahının hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle azaldığını söyleyen Gönen, "Son 1 yılda hammadde fiyatları yüzde 70 civarında arttı. Yıl bitmeden 2 kata yakın zamlar ile karşılaşmış olmamız çok üzücü. Biz buna karşılık bu yıl sadece yüzde 15-20 arasında zam yapabildik. Kârlılığı unuttuk ama bir daha yüzde 20 civarında zam yapamazsak büyük zararlarla karşılaşacağız. Zam yaparsak da sektör olarak cirolarımız düşecek ve sektör bu yıl küçülmeye devam edecek" dedi.

KDV YÜZDE 8 OLMALI

İlgili bakanlıkların hammadde fiyatlarındaki artış sorunu için tedarikçiler ve yatırımcılarla komite kurması gerektiğini söyleyen Gönen, "Mobilyada KDV'nin sürekli yüzde 8 olmasıyla devletimizin geliri düşmeyecek, aksine kayıt dışı firmalar kayda girerek vergi gelirini artıracak" diye konuştu.

İSTİHDAM 4 KAT ARTACAK

Konfor Mobilya'nın 500 milyon liralık yatırım planının içinde, 2019'da açılacak olan 250 milyon TL'lik yatırım bedelli İzmir Kemalpaşa'daki fabrikanın olduğunu söyleyen Gönen, bu yatırımla istihdamın dört kat artacağını vurguladı. Gönen, "Yeni vizyonumuzla ve 500 milyon TL'lik yatırım bütçemizle çıktığımız bu yolda şirketlerin önünü açacak üst düzey adımlara devletimizin önayak olması gerekiyor" dedi.

İHRACAT KATLANACAK

Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hacmiyle mobilya sektörünün önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Konfor'un, Almanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Bahreyn ve Hollanda'da toplam yedi mağazasının olduğunu ve 37 ülkeye de ihracat yapıldığını belirten Gönen, "2019'da Turquality programına dâhil olmayı hedefleyen Konfor, ihracat cirosunu beş yılda beş kart artırıp, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 yurt dışı mağazaya ulaşmayı planlıyoruz" dedi.