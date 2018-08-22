Boykot çağrısına Bilecik’ten destek

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ABD
ile ekonomik savaşla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi. İlçedeki tüm belediye işletmelerinde Amerikan ürünlerinin satışına boykot uygulayan Başkan Bakıcı, belediye işletmelerinde dünden itibaren yerli ürünlerin ve içeceklerin satılması yönünde talimat verdi.
Bakıcı, "Bu ülkeyi kimse boyunduruğu altına alamaz. Biz de ekonomik savaşta Başkanımızın çağrısına destek veriyoruz ve tesislerimizde ABD menşeli ürünlerin satışını durduruyoruz" dedi.