Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez" dedi. Memleketi Konya'da konuşan Kurum, "Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini öğretir. Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ümit Leblebici Murat

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