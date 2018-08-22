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Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez" dedi. Memleketi 'da konuşan Kurum, "Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini öğretir. Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın önderliğinde, 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Murat

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