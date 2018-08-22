Franchise bedelini TL’ye çevirdi

58 şubeli döner zinciri Kasap Döner'in sahibi Global Restoran Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sarıtaş, Türk Lirası'nın güçlendirilmesi ve korunması kampanyasına dâhil olarak franchise bedelini dolardan TL'ye çevirdiklerini söyledi. Anlaşmaların dolar değil TL cinsinden yapılması çalışmalarına destek amacıyla 50 bin dolar olan franchise bedelini 150 bin TL'de sabitlediklerini belirten Sarıtaş, "Franchise yatırımcılarından 150 bin TL'lik isim hakkı dışında aylık royalty, reklam ve lojistik bedellerini de almıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ

ABD dolarının son günlerdeki aşırı yükselişinin, piyasa dinamiklerinden çok manipülatif olduğunun altını çizen Sarıtaş, "Bu manipülasyonu kırmak için de en küçükten en büyüğe hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bu sayede piyasada ABD dolarına karşı talebin azalması ile doların ateşinin bir nebze olsun düşmesi sağlanacak. Başta perakende ve gıda sektörü olmak üzere herkesi de bu dayanışmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRK DÖNERİNE TEKLİF YAĞIYOR

Türk dönerine teklif yağdığını söyleyen Sarıtaş, "Önümüzdeki ay Dubai'de şube açacağız. Almanya'dan da franchise için birçok teklif alıyoruz. Türk markası olarak yurtdışında Avrupa ve ABD'de de zincir oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

4 TON DÖNER TÜKETİLİYOR

Tüm dükkanlarda günlük döner tüketiminin yaklaşık 4 ton olduğunu belirten Sarıtaş, "2017'de, 720 tonu döner olmak üzere toplam 750 ton et satışı yaptık" dedi. Şu anda yemek pazarının yüzde 60'ını dönerin oluşturduğu Türkiye'de günde bin 500 ton döner tüketiliyor.