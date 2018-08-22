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İlaca kaynaklı zam yapılmadı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
İlaca döviz kaynaklı zam yapılmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurundaki hareketliliğe bağlı olarak temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi.
Koca, dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Koca, eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

STOKTA SIKINTI YOK
Koca, "Euro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an, depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, bu süreçte hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli" dedi. Koca, ilaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin ise "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmıyor" açıklamasını yaptı.
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İlaca döviz kaynaklı zam yapılmadı
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