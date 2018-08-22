HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sağlık turizminde yeni hedef 5 milyar dolar

Sağlık inde yeni hedef 5 milyar dolar

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Sağlık turizminde yeni hedef 5 milyar dolar
Hükümet, sağlık inde vites büyüttü. Yıllık 4 milyar dolarlık gelir hedefini, 2019 için 5 milyar dolara çıkardı. , 2023'de yıllık 20 milyar dolar gelir ve 2 milyon hastanın 'de tedavisini hedefliyor.
Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği'nin yayınlanmasının ardından özel ve devlette hizmet sunun 342 sağlık kuruluşuna uluslararası hasta bakma yetki belgesi verdi.
Yabancı hasta tedavisinde yeni kurallar getiren bakanlık, çifte vatandaş olan gurbetçilere de hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde yüksek ücretlerle sağlık turizmi elçiliği imkânı sağlayacak.

ABARTILI SUNUM YOK
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle, yabancı hastalara, Türkiye'deki Türk vatandaşlarına etik kurallar nedeniyle uygulanmayan ve yasak olan tedaviler uygulanmayacak. Bunun içinde para karşılığı organ nakli ve sperm bankasından tüp bebek tedavisi gibi tedaviler de yer alıyor. Bakanlık, özellikle özel hastanelerin yurtdışında uluslararası hasta için tanıtım broşüründe uygulanacak kuralları da belirledi. Buna göre, olmayan tedaviler, abartılmış tedaviler sunulmayacak. Hasta kandırılmayacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık turizminde yeni hedef 5 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN