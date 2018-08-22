Sağlık turizminde yeni hedef 5 milyar dolar

Hükümet, sağlık turizm
inde vites büyüttü. Yıllık 4 milyar dolarlık gelir hedefini, 2019 için 5 milyar dolara çıkardı. Sağlık Bakanlığı
, 2023'de yıllık 20 milyar dolar gelir ve 2 milyon hastanın Türkiye
'de tedavisini hedefliyor.
Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği'nin yayınlanmasının ardından özel ve devlette hizmet sunun 342 sağlık kuruluşuna uluslararası hasta bakma yetki belgesi verdi.
Yabancı hasta tedavisinde yeni kurallar getiren bakanlık, çifte vatandaş olan gurbetçilere de hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde yüksek ücretlerle sağlık turizmi elçiliği imkânı sağlayacak. ABARTILI SUNUM YOK
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle, yabancı hastalara, Türkiye'deki Türk vatandaşlarına etik kurallar nedeniyle uygulanmayan ve yasak olan tedaviler uygulanmayacak. Bunun içinde para karşılığı organ nakli ve sperm bankasından tüp bebek tedavisi gibi tedaviler de yer alıyor. Bakanlık, özellikle özel hastanelerin yurtdışında uluslararası hasta için tanıtım broşüründe uygulanacak kuralları da belirledi. Buna göre, olmayan tedaviler, abartılmış tedaviler sunulmayacak. Hasta kandırılmayacak.