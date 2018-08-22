Son dakika haber: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 22 Ağustos Çarşamba dolar ve euro alış satış fiyatları!

Son dakika haberi: Amerika'nın yapmış olduğu ekonomik saldırılarının bertaraf edilmesinden sonra dolar hızlı bir düşüş yaşamıştı. Dün sabah bayram namazının kılınmasının ardından Kurban Bayramına giren milyonlarca vatandaşımız dün akşam saatlerinden sonra internet üzerinden dolar fiyatlarını aramaya başladı. Ekonomi şu anda ülke gündeminin en önemli konu maddelerinden bir tanesi ve dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Döviz bürolarına gidip dolar ve eurolarını Türk Lirası'na çeviren vatandaşlar, son dakika olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, 22 Ağustos Çarşamba 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...