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haber: Bugün dolar ve ne kadar kaç TL? 22 Ağustos Çarşamba dolar ve euro alış satış fiyatları!

dolar haberi: Türk ekonomisini yıpratma amaçlı olarak dış kaynaklı yapılan kur saldırıları devam ederken, dolar ve fiyatlarında da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye devleti ve milleti, bu saldırılara karşı ekonomide olumlu adımlar atarak piyasadaki olumsuz havayı pozitife çevirdi. Piyasalarda yaşanan anlık dalgalanmalar, dolar ve euro fiyatının son dakika olarak anlık iniş ve çıkışına sebep olabiliyor, bu durum da kurunun alış satış fiyatlarının değişiklik göstermesine yol açıyor. Güncel ve doğru gelişmeleri, piyasaların son durumununu sabah.com.tr'den bu haber başlığı altından takip edebilirsiniz. Peki, şu an dolar ve euro kuru alış satış ne kadar ve kaç TL? 22 Ağustos Çarşamba dolar ve euro fiyatları. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.8.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 09:25
Son dakika haber: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 22 Ağustos Çarşamba dolar ve euro alış satış fiyatları!

haberi: Amerika'nın yapmış olduğu ekonomik saldırılarının bertaraf edilmesinden sonra dolar hızlı bir düşüş yaşamıştı. Dün sabah bayram namazının kılınmasının ardından Kurban Bayramına giren milyonlarca vatandaşımız dün akşam saatlerinden sonra internet üzerinden dolar fiyatlarını aramaya başladı. Ekonomi şu anda ülke gündeminin en önemli konu maddelerinden bir tanesi ve fiyatları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. bürolarına gidip dolar ve larını 'na çeviren vatandaşlar, olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, Çarşamba 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...

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Son dakika haber: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 22 Ağustos Çarşamba dolar ve euro alış satış fiyatları!
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