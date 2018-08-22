TürkAkım’da öncelik sosyal sorumluluk

TürkAkım
?Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yetkilisi Sara Murphy, proje çerçevesinde, boru hattının Türkiye'deki çıkış noktası olan Kıyıköy'de sosyal sorumluluk projeleri uyguladıklarını belirterek, "Amacımız güzel bir iş çıkardığımızdan ve süreci iyi yönettiğimizden emin olarak buradaki halka katkı sağlamak" dedi.
TürkAkım Yerel Halk İrtibat Uzmanı Emre Kapusuz da, "Önceleri bir rahatsızlık ve olumsuz bakış söz konusuydu. Ancak şirket olarak 7/24 iletişimle üstesinden geldik" dedi.