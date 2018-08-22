Yeni görev Türkiye’ye güvenin göstergesi

2011'den bu yana Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, bu yılın nisan ayında ise şirketin Türkiye ve İtalya'dan Sorumlu 'Operating Partner'ı olarak Metro Toptancı Market'in Global Yürütme Kurulu'na giren Kubilay Özerkan, bunun Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin performansının merkezde büyük bir dikkatle izlendiğinin altını çizen Özerkan, "Türkiye, Metro'nun yatırımda ve büyümede öncelikli ülkelerinden biri haline geldi. Bu Türkiye'nin potansiyeline olan inancı kanıtlayan bir durum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin potansiyeline rağmen ülkeye daha önce hiç yatırım yapmamış firmaların güven, sağlam bir hukuk altyapısı ve sürdürülebilir politikalar beklentisi olduğunun altını çizen Özerkan, "Ama Türkiye'de yatırım yapmış uluslararası firmalar için bu saydıklarım büyük problemler değil çünkü bu ülkede yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla almışlar ve almaya da devam ediyorlar. Dolayısıyla yeni yatırımlar için Türkiye'de yatırımı olan şirketlerin özendirilmesi yatırım gelmesi konusunda çok daha etkin olacaktır" diye konuştu.

AVRUPA TÜRKIYE'YI ÖRNEK ALDI

Aynı zamanda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Özerkan, Avrupa'da bu yıl perakendede yüzde 2.7'lik bir büyüme beklendiğini, Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 15'i bulmasını öngördüklerini söyledi. Durum böyle olunca özellikle Avrupa'nın Türkiye pazarını dikkatle izlediğini dile getiren Özerkan, "Perakende Türkiye'de inşaattan sonra en fazla ihracat sağlayan ikinci sektör. Eskiden pazar günü İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde perakende işletmeler kapalıyken Türkiye'yi örnek alıp bu kuralı esnetmeye başladılar. Pazar günleri isteyen işletme kapısını açabiliyor. Çünkü piyasanın canlanmaya ihtiyacı var" yorumunu yaptı. Türkiye'de bazı STK'ların pazar günü tatil yapılmasına ilişkin talepleri olduğunu belirten Özerkan, bunun ekonomide yüzde 7-8 oranında bir kayba neden olacağını kaydetti.

KİRA SORUNU UZUN VADELİ TL KREDİSİ İLE ÇÖZÜLÜR

Türkiye'de uzun vadeli TL kredisi olmadığı için AVM yatırımcılarının büyük çoğunluğunun dövizle borçlanmaya gittiğini, dolayısıyla kiraların da aynı şekilde alındığını ifade eden Özerkan, "Türkiye'ye yapılan 150 milyar dolarlık yabancı yatırımın 15 milyar doları AVM'lere yapılmış. Bu, dışarıdan gelen para. Bu durumun tersine dönmesi için uzun vadeli TL kredilerine erişim sağlanması büyük önem taşıyor" dedi. Devletin para kaybedeceği değil, aracı olacağı belirli bir oranda sübvansiyonda bulunabileceği düşük faizli kredilere girişi sağlayacak bir model üzerinde çalıştıklarının altını çizen Özerkan, "Belli fonların kullanılması, belli garantilerin verilmesi olabilir. Kısa zamanda hazırlayıp ilgili bakanımıza dosyamızı sunacağız" ifadelerini kullandı.