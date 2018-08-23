Bölgesel kalkınmaya 32 milyarlık teşvik

HÜKÜMET, refahı Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yaymak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, düşük gelirli illerde asgari yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm imkânları sunuyor. Küçük işletmelerin desteklenmesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, sosyal imkânlara ulaşamayanlara ve gecekondu bölgelerinde yaşayanlara fırsat yaratılması amacıyla yeni destek programları ve küresel fonlar devreye giriyor.

140 BİN KİŞİYE İŞ

Yatırım teşvik sistemi kapsamında düşük gelirli illere yapılacak sabit yatırım tutarı 32 milyar liraya ulaşırken, bu kapsamda yaklaşık 140 bin kişiye de iş kapısı açılacak. Mali Destek Programı kapsamında bölgesel kalkınma odaklı 9 bin projeye 5 milyar liraya yakın destek sağlanacak. Yeni dönemde düşük gelirli illerde altyapı ve hizmet kalitesini artırmak, ekonomik kalkınmayı teşvik edecek sermaye birikiminin sağlanmasına yönelik politikalar uygulayacak.

SERMAYE BİRİKİMİ

Birleşmiş Milletler, OECD, Dünya Bankası, AB ile yürütülen projeler kapsamında bölgesel kalkınmaya yönelik fonlar aktif şekilde kullanılacak. Her ile özel girişimcilik yol haritası hazırlanacak. Ülke genelinde çok merkezli, dengeli bir yerleşim sistemi oluşturulacak. Düşük gelirli kentlerde asgari yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik yerel projeler desteklenecek. Dengeli kalkınmayı sağlayacak merkezler desteklenecek. Orta gelişmişlik düzeyindeki illerde kentsel standartların geliştirilmesi ve şehir imajları güçlendirilmesine ağırlık verilecek. Sanayinin dengeli gelişimi sağlanacak.