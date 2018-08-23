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Ekonominin duayeni son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Ekonominin duayeni son yolculuğuna uğurlandı

'DA 85 yaşında hayatını kaybeden ekonomist, yazar, akademisyen Prof. Dr. , sevenlerinin katılımı ile Bebek Camisi'nden dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Güngör Uras için dün Bebek Camisi'nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Caminin avlusunda taziyeleri Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras ve çocukları kabul etti. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Dünya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Hakan Güldağ çok sayıda gazeteci ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Cenaze namazının ardından Uras için helallik alındı. Uras'ın naaşı Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ekonominin duayeni son yolculuğuna uğurlandı
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