Dijital İpekyolu Atölyesi kuruldu

TÜRKIYE Bilişim Derneği, Türk 'Steve Jobs'lar ve Bill Gates'ler için harekete geçti ve ilkleri barındıran projesi için geri sayımı başlattı. Uzay ve hayal mühendisliği, endüstri 4.0, robotik, yapay zeka gibi alanlarda çocuklara eğitim verilmesiyle başlayacak projenin, Türkiye için bir milat olacağını belirten Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Daha önce denenmeyeni deniyoruz, çocuklarımıza vereceğimiz eğitimle onları dünyada iddialı yazılımcılar yapacağız. Kurulan platformla, binlerce kişiye eğitim verme şansımız da olacak. Bu proje, Türkiye'nin yeni şansı olacak" dedi.

EĞITIM VERİLECEK

İpekyolu Belediyesi desteği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla, Van'da 'Geleceği Kodlayan 65 Vanlı Projesi'ni hayata geçiren dernek, ilk aşamada 9-14 yaş grubu 160 çocuğa ve 18-24 yaş arası 120 gence temel bilişim eğitimi verecek. Temel bilişim eğitimi alanların arasından seçilecek 45 çocuk ve 20 gençten oluşan 65 kişilik grup ise, alacakları 90-120 saat arası eğitimle bilişim alanında tasarım ve ürün geliştirme alanlarında uzmanlaşacak. Proje kapsamında 10 aylık ciddi bir eğitim verileceğini ifade eden Aktepe, "Bir 'Dijital İpekyolu Atölyesi' kurduk. Burada bilgisayarlar, robot yapımı için malzemeler, kaynak aletleri, yazılım ve kodlama için çeşitli altyapılar var" dedi.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, "Dijital İpekyolu Atölyesi'nde kursiyerlerimiz, tam donanımlı laboratuvarlarda eğitim alacak, robot yapacak, elektronik ürün tasarlayacak. Hayal ettikleri ne varsa örneğin küçük bir elektrikli araba, onu yapacak" şeklinde konuştu.