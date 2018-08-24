Dijital oteller memnuniyeti artırıyor

Türkiye'de turizm önceki yıllara göre daha canlı yaz dönemi geçirirken oteller müşteri memnuniyetini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için çeşitli dijital projelere imza atıyorlar.
Otellerde iç iletişimi artıran projeler 'Dijitalleşme Endeksi 'adı altında yazılım sayesinde ölçülebilir hale geldi. Özellikle çok yataklı ve geniş bir alana yayılan büyük otellerde iletişim önemli sorun. Çalışanlar kendi akıllı telefonlarını kullanıyorlar ve telsiz taşımalarına gerek kalmıyor. Böylece telsiz satın almaları kullanımları azalıyor. Otelde oda katlarında telsiz konuşması sesleri misafirleri rahatsız etmiyor. Görsel kullanarak (yani fotoğraf çekip göndererek) arızanın içeriği hakkında teknik departman da bilgilendiriliyor ve arıza (boya ya da mobilya) çok daha kolay halledilebiliyor. Tüm arızalar ve misafir talepler kayda giriyor istatikleştirilerek anlamlı data haline getiriliyor.
Böylece otelde verimlilik artıyor. Arızaların ya da misafir taleplerinin yapılıp yapılmadığının takibi çok daha efektif görülüyor. Şu anda Jiva Beach olarak şu anda android versiyonu bitmiş ve aktif kullanılıyor. Şimdi bu yazılımın ios versiyonu hazırlanıyor. Fethiye'deki Jiva Beach Resort
'ün yatırımcısı Doğantur Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Doğan yaşadıkları dönüşümü şöyle anlatıyor: "Oteller teknoloji kullanımında özellikle mobil iletişim sistemlerini geliştirerek birçok yönden verimliliği, Cost kontrolü ve anlamlandırılabilir data üretimini yükseltebilir". Türk Telekom
dikey sektörler için çözüm üretirken internet altyapısı için de otel, hastane ve kurumların iletişim ihtiyacını çözüyor. WHATSAPP ÜZERİNDEN MÜŞTERİ HİZMETİ
Böylelikle misafirlerini çeşitli aktivitelerden haberdar etmenin ötesinde ekstra satışları arttırmada da bu mobil iletişim kanalını kullanıyorlar." Doğan, "Fakat biz Jiva Beach Resort olarak bunun tam aksini yöntem olarak seçtik. İç iletişim, görev atama ve takip işleri için mobil uygulama oluştururken, misafirlerimizle watsapp üzerinden yazışmaktayız. Watsapp uygulaması, misafirlerimizin bir sorusu olduğunda dahi misafir ilişkileri departmanına şahsen uğrama zorunluluğunu ortadan kaldırmakla beraber hız ve zaman kazandırmakta. Kendi geliştirdiğimiz yazılımımız ise verimliliği müthiş arttırdı ve bize gelişmeye açık yepyeni bir pencere açtı" diye konuştu.