Fintech girişimleri hız kazanıyor

Finans teknolojisi girişimleri geleneksel banka
lara ve finans şirketlerine kafa tutacak büyüklüğe ulaşmaya başladı. Bazen köklü kuruluşların kaçırdıkları akımları yakalamalarına da neden oluyor. KPMG Türkiye
, finans kuruluşları ile teknolojiyi bir araya getiriyor. KOOP ile hayata geçirilen iş birliği kapsamında çalışacak platform, Fintech
ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Yaratıcı, sektörde değişimi hızlandıracak yıkıcı ve rekabetçi girişimler finans sektöründeki iş modellerini değiştiriyor.
Teknolojiyle birlikte müşteri beklenti ve tercihleri sürekli değişiyor; yapay zeka, makine öğrenimi, Nesnelerin İnterneti ve blokzincir gibi gelişmekte olan teknolojiler finans kuruluşlarının hizmet sunma yöntemlerini yeniden şekillendiriyor. Küresel bankacılık sektörünün önümüzdeki beş yıllık dönemde iki temel zorlukla karşı karşıya kalması bekleniyor: Artan yıkıcı teknolojik tehditler karşısında pazar payını korumak, büyütmek ve değeri yüksek müşteri segmentlerini ve müşterilerini korumak… FİNTECH EKOSİSTEMİ
KPMG Türkiye, her müşterisinin yeni bir Fintech ile geleceği şekillendirme ve rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanma fırsatı yakalaması için önemli bir iş birliğine imza attı ve KOOP ile ekosistem ortaklığı projesini hayata geçirdi.
Bu ortaklık kapsamında büyüyecek Fintech platformu; mevcut finans sektörü oyuncuları ve ekipleri, regülatörler, startup'lar, kuluçka merkezleri, yatırımcılar, üniversiteler ve bölgedeki Fintech dünyası için bir ortak inovasyon danışmanı ve fabrikası olarak konumlanacak. 3 YILDA 122 MİLYAR DOLAR
Son üç yılda 122 milyar dolarlık yatırımla rekora koşan finansal teknolojiler (Fintech) pazarı, geleneksel finansal kuruluşların iş modelini tehdit ederken; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasaları oyuncuları da bu gelişmelere inovasyon ve yatırımlarla yanıt vermeye çalışıyor.
Bazıları Fintech kuruluşlarıyla iş birliği yöntemine gidiyor, bazıları ise rekabetçi çözümler geliştirerek, yeni fikirleri kendi bünyelerinde oluşturuyor. Ancak araştırmalar Fintech'e yönelik geliştirilecek yaklaşımın tek bir yolla ifade edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Lider finans kuruluşları ortaklık kurma, satın alma, kaynak kullandırma ve yatırım yapma gibi birçok farklı yöntem benimsiyor.