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Girişimler kanatlanıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Girişimler kanatlanıyor
İstanbul'un yeni havalimanı girişimleri kanatlandıracak etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek Take-Off , Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji girişimcilerini biraraya getirmeye hazırlanıyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, 20-23 Eylül tarihleri arasında İGA İstanbul Yeni Havalimanında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne başvurular, 26 Ağustos'a kadar devam edecek.
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Girişimler kanatlanıyor
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