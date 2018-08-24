Girişimler kanatlanıyor

İstanbul'un yeni havalimanı girişimleri kanatlandıracak etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi
, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden teknoloji girişimcilerini biraraya getirmeye hazırlanıyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, 20-23 Eylül tarihleri arasında İGA İstanbul Yeni Havalimanında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne başvurular, 26 Ağustos'a kadar devam edecek.