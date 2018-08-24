Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı
ile ilgili "Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak" dedi. Turhan, yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce dev projelerin birbiri ardına gerçekleştirilip Türkiye'nin değerine değer katmaya devam ettiğini belirtti.
Bitirildiğinde dünyanın en büyükleri arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını dile getiren Turhan, oluşan katma değerden 1.5 milyondan fazla insanın yararlanacağını kaydetti. İnşaat aşamasında 3 bin 200'ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunduğunu dile getiren Turhan, 250'si dış hat, 50'si iç hat olmak üzere 300'den fazla destinasyonla hizmet verileceğini bildirdi. Yeni havalimanının en büyük hub'lardan biri olacağına dikkati çeken Turhan, yeni havalimanının 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluştuğunu kaydetti. Turhan, 114 uçağın aynı anda terminale yanaşabileceğini, 143 köprüyle uçaklara hizmet verileceğini belirtti. Terminalin 7 giriş kapısı bulunduğunu aktaran Turhan, ticaretin Asya- Pasifik Bölgesi'ne kaymasıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nın kargoda da güç kazanacağını söyledi.
İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Muş Sultan Alparslan ve Balıkesir Merkez havalimanı yeni terminal binalarının da yıl içinde bitirip hizmete açılacağını anlatan Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı yeni dış hatlar terminal binasının ise 5 Temmuz itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı
'ndaki ikinci pist çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğine işaret eden Turhan, çalışmaların yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildirdi. Ekşi, uçaklarında koltuk arkalarındaki ekranlardan sinema, film, haber izlenebildiğini anımsatarak, bu ekranların olmadığı uçaklarda HAVELSAN ile THY
işbirliğiyle geliştirilen eğlence sistemini hizmete sunduklarını bildirdi. THY'DEN 'KAPIDAN KAPIYA İNTERNET' İÇİN GERİ SAYIM
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 150 dar gövde uçağında internet
hizmeti verilmesine ilişkin ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını belirterek, "Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz" dedi.
Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, THY'nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti. THY'nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY'nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti. Hava yolunda internet hizmetinin, 10 bin fitin üzerinde aktif olduğunu anlatan Ekşi, "Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi'ya bağlı olarak kullanabileceksiniz" diye konuştu.