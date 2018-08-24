Kadın istihdamı için dev paket

Hükümet, yeni sistemde kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, mesleki yönden gelişimi ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmek için destek paketi hazırladı. Kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkaracak yol haritasında yer alan bazı önemli adımlar ve tespitler şöyle: MESLEK KONUKEVLERİ:
İl ve ilçelerde sanattan turizm eğitim merkezine kadar 2 bine yakın eğitim kurumunda kadınlara eğitim verilecek. 300 SANAYİ BÖLGESİNDE KREŞ:
300 sanayi bölgesinde kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak. ESNEK ÇALIŞABİLECEKLER:
Kadınlara kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçişi kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak. BECERİLER GELİŞTİRİLECEK:
Nitelikli kadın istihdam
ını artırmak için mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek. SADECE TARLADA ÇALIŞMAYACAK:
Kırsal alanda kadınlara yönelik tarım
ve tarım dışı istihdam
alanları yaratacak mesleki beceri kazandıran eğitimler verilecek. ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ:
Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik
düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek. 1.3 MİLYARLIK DOĞUM YARDIMI:
Annelere 3 milyon çocuk için 1.3 milyarlık doğum yardımı yapılırken, meslek kurslarına çocuk bakım odaları açılmaya devam edilecek. ULAŞIM DESTEĞİNE DEVAM
Kadınların kurs ve programlara katılımını güçlendirecek bazı ek mekanizmalar oluşturulacak. Ulaşım
sıkıntıları ortadan kaldırılacak ve bu konuda maddi destek sağlanacak. Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen meslek kursu, girişimcilik eğitimi, işbaşı eğitim programlarından yaklaşık 1.4 milyon kadın yararlandı. Katılımı güçlendirmek için kadınların taleplerini dikkate alarak programların içerikleri güncellenecek.