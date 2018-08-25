Doğu’nun dev yatırımı bitiyor

Mardin'de Cengiz Holding'in 1.2 milyar euroluk yatırımla 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük özel sektör yatırımı olan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, önümüzdeki günlerde kademeli olarak üretime başlayacak ve yıl sonunda tam kapasiteyle çalışacak.

MARDİN'İ SEÇTİ

Cengiz Holding Genel Koordinatörü Ömer Mafa, Samsun'un Küre ve Murgul ilçelerindeki iki bakır madeninden çıkan bakır konsantrelerin Samsun'daki izabe tesislerde katot bakıra dönüştürüldüğünü, bakır ile birlikte son yıllarda ekonomik değeri azalan pirit maddesinin üretildiğini kaydetti. Mafa şöyle konuştu: "Uzun yıllardır bu değerli madenleri ekonomimize nasıl kazandırabiliriz diye çalışma yürütüyorduk. Sonra bu madenlerin geri kazanılabileceğini tespit ettik. Ancak yan ürün olarak atıklardan sülfürik asit söz konusuydu. Bu da gübre sanayisinin hammaddesi. Ancak gübreye dönüştürmek için fosfat ve amonyak gibi maddeler de gerekliydi. İki alternatifimiz vardı. İlki bu tesisleri Samsun'daki mevcut tesislerimizin yanında altyapısı tamamlanmış bölgede inşa etmek, yıllardır atıl durumda bulunan Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki fosfat madenini Samsun'a nakletmekti. İkincisi ise Küre'deki Pirit'i Mardin'in Mazıdağı ilçesine nakledip bu tesisleri Mardin'de kurmaktı. Samsun'da kurmak daha ekonomik ve pratik gözükmesine rağmen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Cengiz, ülkemize olan borcunu ödemek üzere tesislerin Mazıdağı'nda kurulmasını istedi."

5 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Tesislerin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu ise son 3 yıldır inşaat tesislerinde 285'i yabancı mühendis olmak üzere 5 bin kişinin görev aldığını, işletme aşamasına geçildiğinde bin 250 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

ÜÇ YILDA TAMAMLANDI

Projenin ilerlemesiyle inşaatın başladığını aktaran Mafa, "Üç yılda tesisler yapıldı. Hâlihazırda devreye alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 1.2 milyar euro üzerinde bir yatırımı tamamladık" diye konuştu. Entegre tesisler sayesinde ülke ekonomisine yılda 620 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Mafa, "Tesisler kademe kademe devreye girip tam kapasiteyle çalıştığında gübre ihtiyacının 350 milyon dolarlık kısmını karşılayacak, aynı zamanda da 270 milyon dolarlık kobalt, çinko ve bakır üretimi sağlayacak. Bu sayede toplam 620 milyon dolarlık bir ithalatı ikame etmiş olacağız. Yurdumuzun cari ve dış ticaret açığının azaltılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla bu yatırımımız gibi yerli girdi oranı yüksek entegre sanayi yatırımlarının artmasına öncü olacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.