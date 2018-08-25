Mega yat turizminde dünya üçüncüsüyüz

EGE ve Akdeniz'in koylarını ve körfezlerini süsleyen mega yatların, isimleri gibi ekonomiye ve turizme katkıları sürüyor. Mega yatların Türkiye sularında seyirlerinde artış yaşandığını belirten Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, "Mega yat üretiminde 2017 verilerine göre dünya üçüncüsüyüz. Mega yatlar inşa ve imalatından başlayıp bakım onarımına kadar her aşamada çok yüksek katma değer doğuruyor. Birçok alt sektörü besliyor" dedi.

YELKENLİNİN 20 KATI HARCAMA

Mega yatların seyir halindeyken yaptıkları harcamaların çok yüksek olduğunu belirten Özatağ, "Mega yatlar, marinalarda konaklarken bıraktığı ekonomik değer, seyir esnasında yakıt başta olmak üzere almış olduğu kumanyalar bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bir yelkenli ile kıyaslandığında 20 katı daha ekonomik büyüklüğü var" açıklamasını yaptı. Mega yatların gittiği ülkelerde ilgiyle takip edildiğine işaret eden Özatağ, "Geldiği ülke ve lokasyonun da doğal olarak reklamını yapıyor. Ülkemizde buldukları huzur ve güven ortamının tesiri olarak buralara geliyorlar. Bu gezen yatlar diğer yatları da getiriyor. Her gelen yat 3-4 yatı daha getirdi. Bu da fuarda bile yapamayacağınız tanıtımı sağladı" dedi.

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

INO Yachting CEO'su Mustafa Yoldaş da bu yatlarla gelen turistin ekonomik düzeyinin çok yüksek olduğunu bu yüzden yaptıkları harcamalarla büyüklü küçüklü tüm esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. Bu yatların popülaritesinin ülke tanıtımına yaradığının da altını çizen Yoldaş, "Büyük yatlar yerli üretimin artmasına katkı yapar. Yatlara verilen her hizmet, ülkeye döviz girdisi sağlayarak ekonomik kalkınmaya etki yapar. İstihdama katkı yapar" dedi.