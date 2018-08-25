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‘Oğlum evlenecek’ ihtarına süre şartı

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
‘Oğlum evlenecek’ ihtarına süre şartı
Yargıtay, "oğlum evlenecek evimi boşalt" mazeretinin her durumda haklı olmadığına, ev sahibinin belirli bir süre önce kiracıya bu durumu, kontrattaki koşullara göre yazılı olarak bildirmesi gerektiğine karar verdi. 'da bir kiracı ile ev sahibi arasında bir yıllık kira sözleşmesi yapılırken kontrata; ev sahibinin kontratı bir sonraki dönemde yenilemeyeceğini, sözleşme gününden en az iki ay önce bildirmesi şartı konuldu. Aynı şart kiracı için de getirildi. Kiracı da sözleşmeye yenilemeyecekse bu durumu kontrat süresinin bitiminden iki ay önce ev sahibine bildirecekti. Dairenin kararında gerekçe özetle şu ifadelerle aktarıldı: " Kontrat süresinin bitiminden iki ay önce karşı tarafa bildirme zorunludur.
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‘Oğlum evlenecek’ ihtarına süre şartı
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