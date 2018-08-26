Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Ayder böyle olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize
'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası
için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntıları ortaya çıktı. Projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların inşa edileceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erecek.
Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı. 158 BİNA YIKILACAK
Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR YER OLACAK
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder'in kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Bektaş, "Ayder, ülkemizde örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak" dedi.