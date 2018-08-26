Kripto paranın günlük işlem hacmi 50 milyon $

Dünyada? 2009'da piyasaya çıkan ilk kripto para Bitcoin, ticarette oyunun kurallarını değiştirdi. Aradan geçen 9 yılda binin üzerinde kripto para piyasaya çıktı. Türkiye
de bu hamleye kayıtsız kalmadı ve şu anda günlük 50 milyon dolarlık bir hacme ulaşan kripto para piyasası oluştu. Turcoin gibi ponzi yapılanması kripto paraların da piyasaya çıktığı Türkiye'de halkın yüzde 25'inin de kripto para almayı ya da madenciliğini yapmayı düşündüğü belirtiliyor. Geleceğin yatırım alanı gözüyle bakılan kripto para piyasasında devlet bu alana kurallar getirmeyi ve alım-satımın nasıl vergilendirileceğini araştırırken genç yatırımcılar da bu alanda yeni projeler üretiyor. Wired UK dergisi tarafından "teknolojiye yön veren global 100 isim" arasında gösterilen girişimci Hakan Baş
da, daha önce binans adıyla faaliyet gösteren borsa
nın adını Bitlo olarak değiştirerek hizmet vermeye başladı. Bitlo Kurucu Ortağı Hakan Baş; "Biz aslında blockchain teknolojisinin sunduğu imkanları değerlendirmek isteyen güvenilir ve şeffaf bir takım kurduk. Kripto para borsası bizim bu konuya giriş projemiz ancak bu alan 2013'ten beri ilgilendiğimiz ve üzerine çalışmalar yaptığımız bir alan. Şubat ayında Binans olarak üye alımına başladığımız bu yolda şimdi unvan değişikliğine giderek Bitlo markasını yarattık" diye konuştu.
Hakan Baş, Bitlo'da yeni bir uygulama getirerek, borsaya getirilen her müşteriden alınan komisyonun yüzde 50'sini aracıya vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi. Lidyana.com, Anibera, SuperMassive gibi birçok girişime imza atan Hakan Baş, Türkiye'deki yerli kripto para borsalarının günlük 200 milyon doları gördüğünü söyledi. Hakan Baş, "Şu an günlük 50 milyon dolar civarı bir işlem var" dedi.