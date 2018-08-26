Novartis: Cari açığın ilacı bizde

Türkiye
, katma değeri yüksek üretime yönelirken, ilaç gibi bu alanın en önemli sektörleri kaynakların ileri teknolojili üretimler yapan alanlara kaydırılması gerektiğini belirtiyor.
İlaç sektörünün önde gelen temsilcilerinden Novartis Grup Türkiye Başkanı Altan Demirdere, "Bugün yatırayım yarın kazanayım anlayışı son 5-6 senedir daha da kötüye gitti.. Dün kazanayım bugün yatırayım anlayışı var artık... Örneğin inşaat sanayi, temelden satıyorsun, parayı alıyorsun, sonra inşaatı yapıyorsun. Güzel bir yaklaşım ama sürdürülebilir olamayabiliyor. O nedenle başka sanayilere bilhassa ilaç sanayi
si gibi elit sanayilere de yurdumuzun ihtiyacı var" dedi.
Demirdere, hükümetin yerli firmaları kolladığını belirterek, "Ama ilaçtan para kazanan firmaların bunların önemli bir kısmını tekrar ilaç sanayisine yatırmaları gerekli. Başka sanayilere aktarmasınlar" dedi.