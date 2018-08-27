Termaller 9 milyon Rus turisti ağırlayacak

Türkiye
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bu yaz Rus turist
lerin gözdesi olurken, kışın da termal turizm
inde rekor kırılması bekleniyor. Yaklaşık 9 milyon Rus turistin Sibirya'nın soğuğundan Türkiye'de şifa dağıtan kaplıcalara gelmesi hedeflenirken, termal rezervasyonlarının yüzde 60 artması bekleniyor. Bu kapsamda Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD
), Rusya
'nın Ekaterinburg eyaletinde işçilerin termal tatillerini Türkiye'de geçirmelerini sağlayacak çok önemli iki protokole imza attı. TESTUD Başkanı Yavuz Yılık ve dernek yetkilileri düzenledikleri çalıştayda Türkiye'nin termal kaynakları hakkında bilgi verdi. Termal zenginliklerin büyük ilgiyle incelendiğini belirten Yılık, bu kapsamda çok sayıda acenteyle temasa geçtiklerini söyledi. Protokollerin 9 eyaleti kapsadığını belirten Yılık, "Rusya'da termal tatil hakkı olup da her yıl sıra beklemek zorunda kalan 300 bin işçinin ülkemize gelmesi sağlanacak" dedi.