Bakan Ersoy: 2019'da müzecilik ön plana çıkacak

Özel müzeler ile sanat vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bakan Ersoy, bu toplantıların düzenli bir şekilde devam edeceğini dile getirerek, amaçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Buradaki birinci hedefimiz, Türkiye'de müze algısını değiştirmek ve toplumun, halkın müzeye olan ilgisini ciddi oranlarda arttırmak. İkinci aşamada da Türkiye'ye gelen, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin müze ziyaret etme oranlarını yükseltmek. Müzenin tanıtımda ve kültürde çok ciddi bir değer olduğunun, özellikle de turizmin ana destekçisi olduğunun farkındayız. O yüzden de 2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak. Bundan sonraki politikalarımızı bu şekilde değiştirip geliştireceğiz."

"BİZİM ENDİŞE VE KAYGILARIMIZ ONLAR TARAFINDAN DA BİLİNİYOR"

Etkinliğe katılan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer de iyi bir toplantı yapıldığını söyleyerek, "Müzelerin, yaşamın gündemine nasıl daha çok oturacağı, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini ve bunu geliştirmek için neler yapabileceğimizi görüştük. Sayın Bakan'ın ve ekibinin değerli görüşlerinin bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar yakın bir ifadeyle dile gelmesinden müthiş bir mutluluk duyduk. Bizim endişe ve kaygılarımız, tamamıyla onlar tarafından da görülüyor, biliniyor ve buna çare bulunmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra eğitim alanıyla da daha sıkı çalışma içinde olacaklarını kaydeden Ölçer, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın pek çok alanında müzelerin, eğitimin bir parçası olarak yer alabileceği ihtimalini duymak bizi son derece mutlu etti. Her şeyin eğitimden geldiğini ve algı yaratılmasından geldiğini biliyoruz. Öyle zannediyorum ki müzeler gelecekte hayatın çok daha içinde yer alacak." diye konuştu.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Prof. Dr. A. Haluk Dursun ve Nadir Alpaslan ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Mustafa Yaşar Güneş, Rahmi Koç Müzesi Genel Müdürü Ertuğrul Duru, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, İstanbul Modern Sanat Müzesi Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner de katıldı.