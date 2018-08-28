Kur fırsatçıları sahnede

Döviz
kurlarındaki yükseliş fırsatçıları yine sahneye çıkardı. Kur nedeniyle artan maliyetleri gerekçe gösteren markalar, etiketlere maliyetin üzerinde zam
yapmaya başladı. Bayram süresince Türkiye
'de piyasaların kapalı olmasına ve döviz kurunun da stabil hareket etmesine rağmen bazı mağazalar iki gün arayla ürünlerine yüzde 100'e yakın zam yaptı. Mağaza çalışanları hafta sonunu etiket değiştirmek için mesaide geçirdi. Çok katlı bir mağazalar zincirinin spor departmanında çalışan satış elemanı, "Raftaki mevcut ürünlere bize gelen talimatla zamlı fiyat etiketlerini yapıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sadece hazır giyim değil, kozmetik, mobilya, teknoloji ürünlerine gelen zamlar da vatandaşı isyan ettirdi. Çocuğuna oyuncak almak için girdiği mağazada fiyatları görünce şok olduğunu söyleyen iki çocuk sahibi bir baba, "2 gün önce 100 lira olan bir oyuncağın 200 liraya çıkmasına inanamadık. Üstelik ürün yeni de değil. Bu insafsızlık" dedi. Çanta almak için bir spor markanın standına giden vatandaş ise, "Rafta bayramda 152 liraya görüp almayı planladığım çanta 353 lira olmuştu. Çalışanlar aynı çantanın birinde fiyatı değiştirmeyi unutmuşlar. 'Bu şansına kalmış. Eski fiyattan satalım sana ama sonra bu fiyat olmayacak' uyarısı yaptılar" diye dert yandı.