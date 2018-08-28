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Son dakika: ın kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 17:07
Son dakika: Altının kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 241 bin 700 , en yüksek ise 243 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 yükselişle 243 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 84 bin 488,20 lira, işlem miktarı ise 515 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 124 milyon 607 bin 685,88 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nadir ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Merkez Döviz ve Kıy.Mad. ve Urus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış240.000,001.203,00
En Düşük241.700,001.204,40
En Yüksek243.250,001.214,00
Kapanış243.250,001.210,35
Ağırlıklı Ortalama242.501,611.210,39
Toplam İşlem Hacmi (TL)124.084.488,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)515,01
Toplam İşlem Adedi47
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Son dakika: Altının kilogramı 243 bin 250 liraya yükseldi
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