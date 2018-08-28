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Son dakika: 'nun "" 17 Eylül’de başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri () 17 Eylül Pazartesi günü "2018 "ne geçerek hem sefer sayısını artıracak hem de vatandaşlara hesaplı seyahat fırsatı sunacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:42
Son dakika: İDO'nun Sonbahar Tarifesi 17 Eylül’de başlıyor

Açıklamaya göre, , Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesine Cuma-Pazar 22.00 seferini eklenmesiyle sefer sayısını karşılıklı 30'a çıkaracak.

Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Yolcular Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 17 lira, araç için 63 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İDO, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 40 lira, araçlar için 136 liradan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 19 lira, araçlar için 85 liradan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 19 liradan başlayan özel fiyat seçenekleri oluşturdu.

İDO, Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek. Ayrıca Sirkeci - Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23.00'e kadar, pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

AVŞA-MARMARA ADASI VE ÇINARCIK-ESENKÖY SEFERLERİ 29 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine cuma gidiş, pazar dönüş olacak şekilde 29 Ekim'e kadar devam edecek.

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Son dakika: İDO'nun "Sonbahar Tarifesi" 17 Eylül’de başlıyor
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