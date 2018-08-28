Son dakika: İDO'nun "Sonbahar Tarifesi" 17 Eylül’de başlıyor

Açıklamaya göre, İDO, Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesine Cuma-Pazar 22.00 seferini eklenmesiyle sefer sayısını karşılıklı 30'a çıkaracak.

Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Yolcular Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 17 lira, araç için 63 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İDO, Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 40 lira, araçlar için 136 liradan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 19 lira, araçlar için 85 liradan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 19 liradan başlayan özel fiyat seçenekleri oluşturdu.

İDO, Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek. Ayrıca Sirkeci - Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23.00'e kadar, pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

AVŞA-MARMARA ADASI VE ÇINARCIK-ESENKÖY SEFERLERİ 29 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine cuma gidiş, pazar dönüş olacak şekilde 29 Ekim'e kadar devam edecek.