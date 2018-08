600 bin lira cepte kalacak

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın detaylarını dün açıkladığı tarihi konut kampanyası bugün başladı. Kampanya kapsamında ev alacak vatandaşın hem yüzü hem de cebi gülecek. Hesaplamalara göre, mevcut faiz lerle 500 bin liralık ev alan bir vatandaş 400 bin lira kredi çektiğinde toplam maliyet 1 milyon 240 bin TL oluyor. Kampanyayla birlikte 500 bin TL'lik ev için ödenecek maliyet 640 bin TL'ye düşüyor. Yani 600 bin TL vatandaşta kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan kampanya 31 Ekim'e kadar sürecek. 33 tanesi Emlak Konut projesi olmak üzere toplamda 400 proje için geçerli olan kampanyada 100 bin konut satışta olacak. Peşinatını döviz le yatırana kur garantisi de verilecek. Peşinat ve fiyat indirimi ile faiz desteği sunulacak kampanya kapsamında 10 milyar liranın üzerinde satışa ulaşılması planlanıyor. Türkiye genelinde tüm satış ofislerini hareketlendirecek, vatandaşa önemli avantajlar sağlayacak bir kampanya düzenlendiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , ülke genelinde yaklaşık 400 projede bu avantajların geçerli olacağını dile getirdi. Kurum, "Kampanyaya dahil konut sayısı 100 bin. Firmalar projelerinin yüzde 25'ini bu koşulla satar. Ama ben inanıyorum ki, kampanyaya katılan firma sayısı her geçen gün artacak" dedi. Kurum kampanya sonrası 60 bin konut satışı hedeflendiğini belirtti. Kampanyanın önemli bir ayağının da kenarda duran döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması olduğunu ifade eden Bakan Kurum , "Yatırımını dövizde ya da altında değerlendiren vatandaşlarımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan ne ise, bu kur bir kenara konulacak ve süreç içerisinde döviz ve altında artış meydana gelirse, bu artış kadar bedel daire fiyatından düşülecek" dedi. Kurum şöyle devam etti: "Dolayısıyla şu saatte hiç kimsenin dövizini altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın peşinatta verdiği kısım kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. Bu çok önemli bir ayrıntı." Kampanya kapsamında firmaların büyük bir fedakârlık yaparak faiz yükünü üstlendiğini belirten Bakan Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir kuşatma ile karşı karşıya. Gayrimenkul sektörü milli ve yerli duruş sergiliyor. İnşaat sektörü olarak yapılması gereken tüm fedakârlığı net bir şekilde yapıyor" dedi. Bakan Kurum, "Aylık yüzde 0.98 vade farkıyla banka ve kefil olmadan firmalarımız, yüklenicilerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacak. Bugün faiz oranının yüzde 2'lerde olduğunu düşünürseniz bu proje büyük bir fedakarlık örneği" ifadelerini kullandı.Gayrimenkul sektöründe 'bir sıkıntı var' algısı yaratılmak istendiğini, ancak bunu kıracaklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Gayrimenkul sektörü 15 Temmuz sonrası yaptığı gibi yine üzerine düşeni yapacak. Vatandaşımız da her zor süreçte devletin yanında duruyor. Biz böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez. Daha büyük azimle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.KonutderBaşkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün öncü rolünü hissederek kur ve faiz üzerinden yürütülen spekülatif atağı bir kampanya ile aşmaya niyet ettiklerini söyledi. Elmas, "Yaşanan tüm olaylara rağmen küçülmeyen tek sektör inşaat oldu. Bundan sonra da hem ülkemiz hem de sektörümüz yoluna sapasağlam devam edecek" dedi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin ise sektörün, son yıllarda farklı nedenlerden kaynaklanan olumlu veya olumsuz her türlü gelişmeye karşı edindiği deneyim sayesinde oldukça esnek bir yönetim tarzı sergilemeyi başardığını kaydetti. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da her zor günde Emlak Konut'un başlattığı bir kampanya ile inşaat sektörünün hareketlendiğini ifade ederek, "Bir sıkıntı olduğu takdirde 'birlikten güç doğar' özdeyişiyle birleştik, kenetlendik ve o zorluğu geçtik" diye konuştu."Türkiyeİçin Kazanç Vakti" kampanyasının etkisiyle, borsada bayram sonrası ilk işlem gününde yüzde 2.26 yükselen gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi, dün de yüzde 2'ye yakın yükseldi. Endekste iki günlük yükseliş yüzde 4'ü aşarken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri 1 milyar liraya yakın artarak 19.7 milyar lirayı geçti. Pazartesi günü yüzde 3.5 yükselen Emlak GYO dün de yüzde 1.5'e yakın prim yaptı.