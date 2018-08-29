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Dolar sözleşmelerinde vade sayısı 6’ya çıktı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Dolar sözleşmelerinde vade sayısı 6’ya çıktı
Borsa İstanbul, ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), dolar/TL sözleşmelerinde vade ayı sayısını 4'ten 6'ya çıkardı. Mevcut uygulamada içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk döngü ayı ve içinde bulunulan yılın aralık ayı olan dört vade ayına ait sözleşmeler aynı anda işlem görüyor. Yeni uygulamada ise, vade ayı sayısı içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki üç döngü ayı ve içinde bulunulan yılın aralık ayı olmak üzere altıya çıkarılacak. Pay vadeli işlemlerde de likiditenin bölünmemesi ve hatalı emir iletiminin engellenmesi amacıyla özsermaye hali uyarlamalarında yeni kurallar uygulanacak.
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Dolar sözleşmelerinde vade sayısı 6’ya çıktı
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