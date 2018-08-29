Hayvanlara aşılama yapılacak

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Ahiboz Mahallesi'nde Et ve Süt Kurumu tarafından Brezilya'dan ithal edilen hayvanların 84'ünde şarbon hastalığına rastlanmasının ardından hükümet teyakkuza geçti. Şarbona rastlanan hayvanların tamamı piyasaya sürülmeden imha edildi. Çiftlikte bulunan 3 bin 875 hayvanın yanı sıra hastalığa karşı tedbir amaçlı Türkiye'deki tüm hayvan varlığına aşılama yapılacağı öğrenildi. Ahiboz Mahallesi ve çevresine karantina işlemi uygulanırken, bölgedeki tüm çiftliklerde önlemler alındı. Öte yandan bölgede hayvan kesimi de yasaklandı.

PİYASAYA SÜRÜLMEDİ

Yaşanan bu süreçte özellikle sosyal medyada bazı provokatörler eliyle ithal edilen hayvanların şarbonlu olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu çiftlikten Kurban Bayramı'nda herhangi bir satış yapılmadığı, kesilen hayvanların hiçbirinin piyasaya sürülmediği öğrenildi. Hayvan ithalatı öncesinde ciddi bir denetim yapıldığının altını çizen sektör temsilcileri, hastalıklı hayvanların ithal edilmediği bilgisini verdi. Hükümetin ithalatı önlemek ve ülkedeki hayvan varlığını artırmak amacıyla ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan sektör oyuncuları, "Ancak geçici süreç için ithalat yapmamız şart. İthalatı kötülemek için şarbon hastalığını kullanmak yanlış" ifadelerini kullandı.

MERAYA DİKKAT!

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Ankara'daki hastalıklı hayvanların imha edildiğini vurguladı. Yurtdışından ithal edilen hayvanların ciddi denetim ve kontrollerden geçtiğini dile getiren Tunç, "Herhangi bir hastalık tespit edildiğinde o hayvanlar asla ülkeye sokulmuyor. İthalata en çok tepki gösteren birliklerin başında geliyoruz ancak 'İthal edilen hayvanlarda şarbon vardı' gibi bir provokasyona da karşı koyarız" dedi. Şarbonun meralar yoluyla bulaştığını anlatan Tunç, Tarım Bakanlığı'nın tedbir amaçlı ülkedeki tüm hayvan varlığına aşılama yapılması için talimat verdiğini bildirdi.

HASTALIK İTHALATLA ALAKALI DEĞİL

Kısa vadede vatandaşın ucuz ete ulaşabilmesi, uzun vadede ülkedeki hayvan arzının artırılması için 1-2 yıl daha hayvan ithalatının yapılabileceğini aktaran Yücesan, "Sonrasında ithalatı kesmeli ve kendi üreticimize yoğunlaşmalıyız. İthalatı kötülemek amacıyla bu hastalığı kullanmak da çok yanlış. Bu hastalığın ithalatla alakası yok, Anadolu'da da görülüyor" şeklinde konuştu.

PİŞMİŞ ETTE BAKTERİ ÖLÜR

Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Veteriner Dr. Ahmet Yücesan da şarbonun bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Pişmiş ette bu bakterinin yok olduğunu belirten Yücesan, "Bu hastalığın insanlarda deri ve akciğer olmak üzere iki formu var. Deri formunda, çiğ ette bulunan bakteri elinizdeki açık yaraya temas ederse bulaşır. Orada kapanmayan yaralar oluşur ancak ölümcül olmaz. Antibiyotikle tedavisi mümkündür. Akciğer formunda canlı hayvanın havaya saldığı bakteri akciğere bakteri yapışırsa yara oluşur. Tedavisi zordur ve ölüme kadar gidebilir."