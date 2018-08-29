Ruhsar Pekcan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ruhsar Pekcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağustosun Türk tarihine büyük zaferler ayı olarak kazındığını belirten Pekcan, "Malazgirt'te 1071'de Sultan Alparslan tarafından kapıları aralanan Anadolu'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle ilelebet Türk milletine vatan olduğu bir kez daha dünyaya kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, en zor şartlarda elde edilen bu zaferlerin, bağımsızlığın Türk milletinin en önemli unsuru olduğunun ve milletin omuz omuza hareket ettiğinde neler yapabileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜM HEDEFLERİMİZE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

"Biz hep şunu söyledik şuna inandık, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İşte bu nedenle başta 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz olmak üzere tüm hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlerken geçmişin bize sağladığı özgüvenle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz ülkemize değer katacak, ihracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin önünü açacak, milletimizin refah seviyesini artıracak çalışmalara imza atmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu aziz vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."