Ekonomik tetikçi Moody’s yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin ardından apar topar, takviminde olmamasına rağmen toplanarak Türkiye'nin notunu düşüren, önceki gün de 20 Türk finans kurumuyla ilgili tetikçilik yapan Moody's ABD'de hatalı bulundu. ABD'nin Sermaye Piyasası Kurumu SEC, reyting şirketine iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı bir şekilde uygulamama gerekçesiyle 16.2 milyon dolar ceza kesti. Daha önce de şaibeli işlemleri reyting şirketinin başına bela olmuştu. 2008 finansal krizinde batık bankalara en yüksek not olan Aaa'yı veren şirket hakkında yüzlerce dava açılmıştı. Hatta 21 eyalet ve SEC'te açılan bir davadan 864 milyon dolar ceza ödemeye mahkum olmuştu.

650 NOTU DÜZELTMEK ZORUNDA KALDI

SEC, Moody's'in ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin derecelendirmesinde kullanılan modellerini de 'başarısız' buldu. Moody's, 650'den fazla menkul kıymet notunda düzeltme yaptı.