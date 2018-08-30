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Ekonomik tetikçi Moody’s yakalandı

Takviminde olmamasına rağmen geceyarısı toplantısıyla ’nin notunu düşüren arkasından finans kurumlarına saldıran Moody’s ’de fena yakalandı. Notu hatalı çıktı, ceza yedi

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Ekonomik tetikçi Moody’s yakalandı

Başkanı 'ın küstah tehdidinin ardından apar topar, takviminde olmamasına rağmen toplanarak 'nin notunu düşüren, önceki gün de 20 Türk finans kurumuyla ilgili tetikçilik yapan s ABD'de hatalı bulundu. ABD'nin Sermaye Piyasası Kurumu SEC, reyting şirketine iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlayıp tutarlı bir şekilde uygulamama gerekçesiyle 16.2 milyon dolar ceza kesti. Daha önce de şaibeli işlemleri reyting şirketinin başına bela olmuştu. 2008 finansal krizinde batık bankalara en yüksek not olan Aaa'yı veren şirket hakkında yüzlerce dava açılmıştı. Hatta 21 eyalet ve SEC'te açılan bir davadan 864 milyon dolar ceza ödemeye mahkum olmuştu.

650 NOTU DÜZELTMEK ZORUNDA KALDI
SEC, Moody's'in ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin derecelendirmesinde kullanılan modellerini de 'başarısız' buldu. Moody's, 650'den fazla menkul kıymet notunda düzeltme yaptı.

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Ekonomik tetikçi Moody’s yakalandı
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