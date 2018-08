İlk günden ev kuyruğu

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomının lokomotifi olan inşaat sektöründe son günlerde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için devreye alınan milli seferberlik hamlesi dün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan tarihi fırsat kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın duyurulmasının ardından ev alıcısı soluğu satış ofislerinde aldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, kampanyanın satış ofislerini hareketlendirdiğinin altını çizerek, "Satış ofislerine günlük ziyaretçi 4 bini geçti. Kampanyanın açıklanmasının ardından çağrı merkezimize 15 bin çağrı geldi. İnternet sitemize giriş sayısı ise şu an itibarıyla 500 bin" diye konuştu.Firmaların temsilcileri, konut alıcısının satış ofislerine akın ettiğini belirterek, "Ülkenin geleceğine güvenen tüketicinin ilgisi böyle devam ederse ay sonuna kadar elimizdeki tüm stok tükenir" diye konuştu. Kampanyanın etkisini açıklandığı andan itibaren hissettiklerini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Öğleden sonra her saat başı her projemizden konut satıldı. Tüketicinin tüm projelerimize ilgisi yoğundu. Antalya ve Bahçekent projelerimizde satışlar daha hızlı oldu" diye konuştu. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da şirket telefonlarının kilitlendiğini belirterek, "Telefonda bekleme süreleri 25 dakikaya ulaştı. Sektörde yer yerinden oynadı diyebiliriz. Hatta ilk gün Denizli 'den 3 ev satışımız da oldu. Şimdi bu ilginin kartopu gibi büyümesini bekliyoruz" dedi.SUR Yapı, Tahincioğlu, Dap Yapı, Nef, Artaş İnşaat, Kuzu, EYG Grup, Pasifik İnşaat, Demir İnşaat, Teknik Yapı, Babacan İnşaat, Ege Yapı, Oyak İnşaat , Özak GYO, Fuzul İnşaat, Şua İnşaat, Roya İnşaat, Sıtar İnşaat, Aslan Yapı, Torkam İnşaat, Yeni Yapı, İdealist GYO, İnsay Yapı, Mint Yapı, DKY İnşaat, Yiğit Grup, Fer Yapı, Garanti Koza, Solid, Arıkan Yapı, Aşçıoğlu İnşaat, Bay İnşaat, Bayraktar İnşaat, Baysaş İnşaat, Beyaz İnşaat, Dekar Yapı, Demirli İnşaat, Doğa Şehircilik, Erkanlı Yapı, Gedizler Yapı, Güral İnşaat, Gürsoy İnşaat, Habitat İnşaat, Haldız İnşaat, Hasanoğlu İnşaat, K Yapı, Keleşoğlu İnşaat, Merttaş Yapı, Nida İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Ofton İnşaat, Özyurtlar İnşaat, Saral Yapı, Seba İnşaat, Soyak Yapı,.