Turizmci üçlük attı

Turizm sektörü 2018'deki yükseliş ivmesini sürdürüyor. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre ilk 7 ayda 21.6 milyon turisti ağırlayan sektör, geçen yıla oranla yüzde 24.90 artış yakalayarak yine tüm zamanların rekorunu kırdı. Kişi sayısı, oda dolulukları ve geliri de arttı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ocak-temmuz döneminde Rusya yüzde 15.14 artışla birinci sırada yer aldı. Onu yüzde 10.73 yükselişle Almanya ve yüzde 6.09'la İran izledi. İstatistikler Avrupalı turistin geri dönüşünü de gözler önüne serdi. Turist sayısında İngiltere'de yüzde 37, Hollanda'da yüzde 29'luk artış yaşandı. Klasik pazarların dışında Hindistan'da yüzde 95, Çin'de yüzde 88, Katar'da yüzde 123'lük artış turizmde pazar çeşitliliği yönünde yapılan çalışmaların da meyvelerini verdiğini gösterdi.

ODA BEDELİ 87 EUROYA ÇIKTI

Kişi sayısında hızlı artış oda doluluğu ve geliri de artırdı. Türkiye Otelciler Birliği'nin verilerine göre, otel dolulukları yüzde 7.1 artarak ortalama yüzde 74.9 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 11.9 artışla 87.8 euroya, odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 19.9 artışla 65.7 euroya yükseldi. 7 ayda ortalama doluluklar yüzde 64.8'e, gelir ise 69 euroya çıktı.

TURİST SAYILARI İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupalı turistte ciddi bir dönüş olduğunu belirterek, "Uzakdoğu'dan da gelen turist sayılarında yüzde 100'e yakın artış var. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlk 7 ayda 15 milyar doların üzerinde döviz girdisi bekliyoruz" dedi.