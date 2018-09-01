Beyaz eşyada geri dönüşüm modası

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA
dün kapılarını Berlin
'de açtı. Fuarda, sesli komutla ve Türkçe kullanılan televizyonlar dikkat çekerken, Grundig standında akıllı ev, sensör teknolojileri ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler ön plana çıktı. GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR
IFA'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Grundig ürünleriyle evinizdeki gıda israfını azaltarak profesyonel mutfak deneyimi yaşatıyoruz. Kamera, sensör ve akıllı teknolojileri kullanarak tüketicilerimizin hayatına değer katmayı amaçlıyoruz. Geri dönüşüm
de gelişmiş uygulamalarımızla ömrünü tamamlamış ürünlere ikinci bir şans verirken, çevreyi tehdit eden atıkların azalmasına ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarına katkı sağlıyoruz" dedi. 15 MİLYON PET ŞİŞE
Son dönemde balıkların midesinden çıkan plastik parçacıklarına dikkat çeken Grundig yetkilileri, mikrofiber filtrenin çevreye ve canlılara sağlayacağı faydayı anlattı. Grundig, geri dönüşümlü naylon ile naylon bazlı atıkları dönüştürerek dayanıklı malzemeler üretiyor. Bu malzemeler bu ay itibarıyla fırın üretiminde kullanılacak. Grundig, üretiminde geri dönüştürülmüş pet şişe
ler kullanılan çamaşır makinesi kazanıyla son 1 yılda 15 milyondan fazla pet şişenin geri dönüşümünü sağladı. Geri dönüştürülmüş elektrik süpürgesi ise Avrupa'da "Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü"ne layık görüldü. POSTER İNCELİĞİNDE BLATT TV
VESTEL, IFA 2018'de yeni ürünü son derece ince gövdeye sahip Blatt TV
'yi tanıttı. Duvar üzerindeki bir posteri andıran Blatt TV, 4K ve UHD çözünürlükte. Vestel Nina TV ise, parlak ve küçük arka kapak tasarımı ile kullanıcılara sunulacak. Ultra dar çerçeveli ince UHD TV, izleyicileri Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi ve geniş renk gamı paneli sayesinde ekranda aksiyon dünyasının içine çekerek yoğun bir izleme deneyimi sunuyor.