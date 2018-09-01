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'tan kamuoyu duyurusu

dün akşam saatlerinde sitesindeki nun satış fiyatının 3.72 TL seviyesine düşmesiyle ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı. Halkbank'ın yaptığı açıklamada, " 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 15:33
Halkbank'tan kamuoyu duyurusu

dün akşam saatlerinde sitesindeki nun satış fiyatının 3.72 TL seviyesine düşmesiyle ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı.


Halkbank'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Ağustos 2018 akşamı kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyeşinine döviz-alım-satım işlemlerine devam etmektedir."

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur

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Halkbank'tan kamuoyu duyurusu
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