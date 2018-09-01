Halkbank'tan kamuoyu duyurusu

Halkbank dün akşam saatlerinde internet sitesindeki dolar kurunun satış fiyatının 3.72 TL seviyesine düşmesiyle ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı.



Halkbank'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Ağustos 2018 akşamı Bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyeşinine döviz-alım-satım işlemlerine devam etmektedir."

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur