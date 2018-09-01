Halkı yanıltana ceza yolda

Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, son günlerde artan stokçuluk faaliyetlerinin önünün kesileceğini söyledi. "Finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz ve talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stokçuluk yapıldığı dikkati çekiyor" diyen Pekcan, bu kapsamda Resmi Gazete
'de Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yaptıklarını söyledi. Pekcan, "Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapan, bu doğrultuda hareket eden uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil ettik. Hızla tespit edip yaptırımlar yapacağız" dedi. USULSÜZ TICARET SUÇ
Pekcan'ın açıklamasındaki aldatıcı ticari uygulamalar tüketiciyi kandıran uygulamaları içeriyor. Tasfiye olmamasına rağmen vitrinine 'tasfiye nedeniyle zararına satış' yazan, 'sadece bugüne özel indirim' ifadesiyle indirim algısı yaratan, 'Kansere
iyi geliyor' gibi altı boş iddialarda bulunarak satışı artırmaya çalışan, steril olmayan koşullarda üretilmesine rağmen 'organik, el değmeden üretilmiş' gibi ifadeler kullanarak halkı kandıran yanıltıcı hareketler suç kapsamına alınıyor. Bunun yanı sıra, ekonomik bir birliğe ya da meslek kuruluşuna üye olmadığı halde kendini üye gibi tanıtan, yetkili otoritelerden gerekli izinleri almadan 'TSE garantili' gibi ifadeler kullanan, gerçeğe aykırı olarak örneğin 'TÜBİTAK
onaylı' gibi ifadeler kullananlar da bu suç kapsamında değerlendirilecek.