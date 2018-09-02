Türkiye saatte Avrupa’ya örnek oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde tüm yersiz eleştirilere rağmen kararlılıkla uygulamaya geçirdiği sabit saat uygulamasına Avrupa da geçiyor. Yaz saati uygulaması çalışmasını yöneten İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, iki yıl önce sabit saat uygulaması kararının alınması sürecinde ciddi bir bilimsel çalışma yapıldığını belirterek, "Büyük bir emek verilerek gerçekleştirilen bu proje ne yazık ki birçok kişi veya kuruluşlarca bilimsel içeriğine bakılmadan ezberden ve taraflı bir şekilde eleştirilmişti. Ülkemiz bilim insanlarının ve karar vericilerin iki yıl öncesinden sabit saat uygulamasına geçmesi sevindirici ve gurur vericidir" dedi.

1 MİLYARI AŞKIN VERİ

Karar sürecinde Türkiye'nin her bir iline ait son beş yılda, saatlik elektrik tüketim verilerini incelediklerini belirten Şahin, "Bunun yanı sıra günlük bazda elektrik tüketimini etkileyen sıcaklık, güneşlenme süresi gibi diğer parametrelerin değişimlerine yaz ve kış saati uygulamaları için bakıldı. Toplamda bir milyarı aşan veri değerlendirildi" diye konuştu. Önceki uygulamanın elektrik tüketimi açısından ciddi bir israf oluşturduğunu vurgulayan Şahin, yeni uygulamayla birlikte akşam saatlerinde yapılan tasarrufun sabah saatlerinin birkaç katı olduğunu söyledi.

AB'NİN YÜZDE 84'Ü 'TEK SAAT' DEDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yaptırdığı yaz saati uygulamasıyla ilgili anketin sonucuna göre, halkın ezici çoğunluğu yaz saati uygulamasından vazgeçilmesini istedi. 28 AB üyesi ülkeden yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıktı. AB Komisyonu Üyesi Violeta Bulc, "Ankete göre mesaj çok açık. Buna uygun hareket edeceğiz ve konu Avrupa Parlamentosu'nda görüşülecek" dedi.