Doların egemenliğine son vermeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, dün Türkiye- Kırgızistan İş Forumu'nda iki ülkenin işadamlarına hitap etti. Erdoğan, ekonomiye dair şu mesajları verdi:

DOLARIN EGEMENLİĞİNE SON VERMELİYİZ: "2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya ekonomik sistemi yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunuyor. Ticaret savaşları ve korumacılık eğilimi birçok alanda yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Özellikle uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Artık aramızda yerli ve milli parayı kullanmak suretiyle doların egemenliğine yavaş yavaş son vermemiz gerekiyor. Ülkeler, firmalar, tüccarlar sadece ticaretin doğasında bulunan sıkıntıları aşmakla yetinmiyor, ayın zamanda kur baskısı gibi dolara bağımlılığın getirdiği zorluklarla da karşılaşıyor. Ticareti kolaylaştırdığı iddiasıyla kurulan bu sistem, artık küresel serbest ticaretin en büyük ayak bağı haline dönüşmeye başlamıştır.



BUNLAR CAMBAZ: Kur manipülasyonu ile Türkiye'nin güçlü ve sağlam ekonomisi üstünde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Bu malum kredi derecelendirme kuruluşları var ya bunların her adımı politiktir, siyasidir. Bunlar dürüst, samimi değildir. Bunlar cambazdır. Sakın bu cambazlara inanmayın.



RUBLE-TL TİCARETİNİ KONUŞUYORUZ: Şu anda biz Rusya ile alışverişlerde Ruble- TL bunu konuşuyoruz. Aynı şekilde İran ile, Çin ile yerli ve milli parayla alışverişi yapmanın dönemlerini başlatıyoruz.



EKONOMİ SİLAHINA DA TESLİM OLMAYACAĞIZ:

Türk milleti nasıl 15 Temmuz gecesi sokaklarda darbecilerin silahlarına karşı koymuşsa, onların iplerini ellerinde tutanların ekonomi silahlarına da teslim olmayacaktır.



EKONOMİDE TAM BAĞIMSIZLIK: Kur baskısı ve dolar bağımlılığı sorunu sadece bizim meselemiz değildir. Daha önce benzer hadiselerin, benzer ekonomik saldırıların farklı seviyelerde başka ülkelerin de başına geldiğini biliyoruz. Bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmekte kararlıyız.

BÜROKRATİK OLİGARŞİYE MESAJ

"Bürokrasinin size ayak bağı olmamasını sağlamak bizim vazifemizdir" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracak, bürokratik oligarşinin işadamlarını esir almasını sağlayacak görev bizim görevimiz. Çünkü bürokrasi bunu çok sever. Hep onların anlayışı yok üzerinedir. Bir şey söylediğiniz zaman yok, olmaz. Niye yok? Sen burada niye varsın? Bir işi oldurmak için, işadamının önün açmak için varsın. Yok dersen, olmaz dersen bunu adı ihanet olur. Bürokratik oligarşiyle savaşımız hala devam ediyor. Onun için başkanlık sistemine geçiş bu anlamda bir devrim olmuştur. Bundan sonra bu çok daha kolay yürüyecektir. Artık ülkemiz inşallah parmakla gösterilir hale gelmiştir."

YEREL PARAYLA TİCARET YAPILACAK

Son 16 yılda önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Erdoğan, "Hala atmamız gereken adımlar bulunuyor. Bilhassa ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki bu kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara hız vermemiz gerekiyor. Tüm ülkelerle yerel paralarla ticaretin imkanını sonuna kadar zorlayacağız. Kırgızistan ile de ticaretimizi arttırırken yerel paralarla ticaret imkanlarını değerlendirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

HEDEF 1 MİLYAR $'LIK TİCARET HACMİ

Erdoğan, "Şu an itibarıyla 500 milyon doları dahi bulmayan ticaret hacmimiz bize yakışmıyor. Yaklaşık 6 milyon civarında nüfusa sahip Kırgızistan, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye toplamda 87 milyon yapar. 87 milyonluk bu iki kardeş ülkenin insan potansiyeli olarak bu ticaret hacmi yeterli değil. İnanıyorum ki biz bunu artıracağız ve belirlediğimiz hedef olan 1 milyar dolara da ulaşacağız. Her iki ülke işadamlarının bu toplantı vesilesiyle yeni ortaklıkların kapılarını aralamalarını özellikle temenni ediyorum. Buradan Türk işadamlarına sesleniyorum, Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye öncelik verin. Kırgızistan'a yapacağınız yatırımlarda sadece Kırgızistan pazarını göz önünde bulundurmayın" dedi.

TÜRK İŞADAMLARININ ÇOĞALMASINI İSTERİM

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ekonomik ilişkilerin iyi olmadığı taktirde ikili ilişkilerin tam olmayacağını belirterek, iki ülkenin işadamlarının ekonomilerin güçlenmesine katkısı olacağını belirtti. Ceenbekov, "Türkiye'nin Kırgızistan'da yapabileceği yatırım potansiyeli çok yüksektir. Kırgızistan'da Türk işadamlarının çoğalmasını isterim. Burada size gereken desteği göstereceğiz" diye konuştu.