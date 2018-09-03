Otomotiv sanayisi vergi indirimi istiyor

Vergi oranlarının yüksekliğinden yakınan otomotivciler, vergi indirimi ve satışları artırıcı teşvik istedi. İç pazarın hareketlendirilmesi için önerilerde bulunan Otomotiv Sanayisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün
, "Çok yüksek vergi yükü olan otomobillerde vergi sistemi yaklaşımında değişiklik olması, birim araç başına uygulanan vergiden ziyade, satılan araç sayısı artırılarak vergi artışı hedeflenmelidir" dedi. Ticari araç kiralamasının önündeki engellerin de kaldırılması isteyen Yenigün, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılmasını gerektiğini kaydetti. Ayrıca, başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Yenigün, "Üretimin büyük bir kısmının ihracata yönelik kurgulanması yatırımların sürdürülebilirliği açısından risk oluşturuyor" dedi.