Son dakika: AB, ABD'yle et ithalatı müzakeresine hazırlanıyor

AB Komisyonu, ABD'den daha fazla hormonsuz sığır eti ithal edilmesini müzakere etmek üzere AB Konseyi'nden yetki talep ettiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Taraflar, görüşmenin ardından ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

AB, yıllık 45 bin ton hormonsuz sığır eti ithalatına izin veriyor. ABD ise Avrupa'ya daha fazla sığır eti ihraç etmek istiyor. AB ve ABD sığır eti konusunda uzun yılladır bir anlaşma sağlayamıyor.