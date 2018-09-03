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Son dakika: , 'yle müzakeresine hazırlanıyor

Avrupa Birliği (), 'yle sığır eti ithalatı konusunda yaşadığı anlaşmazlığı çözmek için müzakerelere başlamaya hazırlanıyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 15:21
Son dakika: AB, ABD'yle et ithalatı müzakeresine hazırlanıyor

Komisyonu, 'den daha fazla hormonsuz sığır eti ithal edilmesini müzakere etmek üzere AB Konseyi'nden yetki talep ettiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı ekonomik ilişkileri görüşmek üzere temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Taraflar, görüşmenin ardından ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

AB, yıllık 45 bin ton hormonsuz sığır eti ithalatına izin veriyor. ABD ise Avrupa'ya daha fazla sığır eti ihraç etmek istiyor. AB ve ABD sığır eti konusunda uzun yılladır bir anlaşma sağlayamıyor.

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Son dakika: AB, ABD'yle et ithalatı müzakeresine hazırlanıyor
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