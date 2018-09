'Teknoloji seraları’ kuruluyor

Kur üzerinden gerçekleştirilen ekonomik kuşatma operasyonuna karşı yeni düzenlemeler yapılırken, ticarete ivme katacak bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında oluşturulan, global aktörlerin yer aldığı "Yenilikçi Ticaret Platformu" da ekonomiye destek sağlayan yeni adımlar için kolları sıvadı.

BAŞARI HİKAYESİ

Bakan Pekcan, öncü aktörlerin fikir, önerilerinden yararlanarak bir vizyon oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, ihracat yapmak isteyenlerin önünü açarak sorunları aşmayı ve yeni bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatta bir başarı hikâyesi yakalamak isteyen girişimcilerin, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ekosistem için "teknoloji seraları" kurmak istediklerini vurgulayan Pekcan, "Bu fikirleri kendi topraklarımızda ve kendi iklimimizde yeşertmek, ürüne dönüştürmek, ülkemizi orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseltecek teknolojik dönüşümleri oluşturmak için bu platforma önem veriyoruz" dedi.

ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında ihtisas serbest bölgelerini kuracaklarını anımsatan Bakan Pekcan, "Alacağımız kararlara göre yeni oluşturulacak ekosistem için söz konusu serbest bölgelerden de yararlanabiliriz. Türkiye'yi bir üst gelir seviyesine sıçratacak yeni fikirlerin oluşması için gerekirse Ticaret Bakanlığı'nın görev ve sorumluluk alanında, ilgili mevzuatlarda değişiklikler yapabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

'HİKAYEMİZİ BİRLİKTE YAZABİLİRİZ'

PLATFORMDAN gelecek önerileri, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çatı kuruluş olmaya hazır olduklarını dile getiren Pekcan, "Ülkemizi bir üst gelir ve yaşam seviyesine çıkarabilecek adımları birlikte atabilirsek, bu ekosistemin tohumlarını birlikte yeşertebilirsek, bizden mutlusu olmayacak. Önemli bir adım olarak gördüğümüz bu platforma inanıyoruz, kendi başarı hikâyemizi birlikte yazabiliriz" diye konuştu. Pekcan, platformda çeşitli çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek, "Burada sabit bir katılım olmayacak, platforma, bize katkı sağlayacak, yeni fikir, öneri getirecek yeni isimlere de yer verilecek. Bu kapsamda üniversitelerden başarılı gençlerimiz de bu programa dâhil olabilir" dedi.



KUR SALDIRISINA KARŞI TİCARI HAMLE

PLATFORM'UN ilk toplantısına New Jersey Institute of Technology Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Akansu, YemekSepeti. com CEO'su Nevzat Aydın, Delphisonic Kurucusu ve Direktörü Gökhan Çelebi, Turkven Girişim Sermayesi Direktörü Göktekin Dinçerler, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı ve Talewords Entertainment Genel Müdürü Ali Erkin, Raiffeisen Investment Genel Müdürü Gökçe Kabatepe ve Hedef Filo Kurucusu ve Yöneticisi Ersan Öztürk katıldı.